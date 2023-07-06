iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал объявил о продлении контракта со своим воспитанником

Рис Нельсон останется с "канонирами" еще на четыре года.
Сегодня, 17:43
Рис Нельсон / Getty Images
Рис Нельсон / Getty Images

Лондонский Арсенал официально продлил контракт с Рисом Нельсоном.

Новое соглашение с 23-лтеним игроком рассчитано до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

Напомним, что Рис Нельсон - воспитанник "канониров", он провел в клубе 16 лет.

В 18 матчах прошлого сезона во всех турнирах на счету Нельсона 3 гола и 3 ассиста. Трансфермаркт оценивает игрока в 12 млн.

Ранее стало известно, что Александр Зинченко вернулся к тренировкам после травмы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Рис нельсон

Статьи по теме

Официально: Джака - игрок леверкузенского Байера Официально: Джака - игрок леверкузенского Байера
Зинченко возобновил тренировки после травмы Зинченко возобновил тренировки после травмы
Арсенал подпишет защитника сборной Нидерландов Арсенал подпишет защитника сборной Нидерландов
Райс стал игроком Арсенала - Романо Райс стал игроком Арсенала - Романо
Помочь журналистам

Видео

Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Европа21:10
Интер начал переговоры по поводу трансфера Трубина
Европа21:07
Аль-Хилаль предложил безумный контракт лидеру Сити
Европа20:31
Официально: Джака - игрок леверкузенского Байера
Бокс20:15
Бокс: расписание боев
Игровые19:50
Украинские волейболистки разобрались со Швецией в первом матче финала Золотой Евролиги
Европа19:49
МЮ готовит первое предложение по форварду Аталанты
Бокс19:23
Реванш Джошуа - Уайт официально анонсирован
Велоспорт19:09
Тур де Франс-2023: Погачар стал лидером шестого этапа
Европа18:59
Ройс отказался от капитанской повязки Боруссии
Игровые18:55
Украина – Швеция: онлайн-трансляция финала Золотой Евролиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK