Арсенал объявил о продлении контракта со своим воспитанником

Рис Нельсон останется с "канонирами" еще на четыре года.

Лондонский Арсенал официально продлил контракт с Рисом Нельсоном.

Новое соглашение с 23-лтеним игроком рассчитано до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

Our Reiss. Here to stay ❤️ pic.twitter.com/hTROO5YpXB — Arsenal (@Arsenal) July 6, 2023

Напомним, что Рис Нельсон - воспитанник "канониров", он провел в клубе 16 лет.

В 18 матчах прошлого сезона во всех турнирах на счету Нельсона 3 гола и 3 ассиста. Трансфермаркт оценивает игрока в 12 млн.

Ранее стало известно, что Александр Зинченко вернулся к тренировкам после травмы.