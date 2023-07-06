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Аль-Хилаль предложил безумный контракт лидеру Сити

Саудовцы готовы платить хавбеку полмиллиона в неделю.
Сегодня, 21:07
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Саудовский Аль-Хиляль предложил Бернарду Сильве солидный контракт, утверждает ESPN.

По данным издания, саудовцы готовы платить португальскому хавбеку полмиллиона фунтов в неделю.

Для сравнения, в Сити Бернарду получает лишь 150 тысяч фунтов в неделю, то есть Аль-Хиляль готов платить Силве в пять раз больше, чем он получает сейчас.

Сам же португалец не прочь продолжить карьеру на Ближнем Востоке, однако все же остатся в Европе - приоритетный вариант.

На прошлой неделе саудовцы уже провели встречу с представителями игрока.

Ранее, напомним, Гранит Джака присоединился к Байеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бернарду Силва Аль-Хиляль

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