Аль-Хилаль предложил безумный контракт лидеру Сити

Саудовский Аль-Хиляль предложил Бернарду Сильве солидный контракт, утверждает ESPN.

По данным издания, саудовцы готовы платить португальскому хавбеку полмиллиона фунтов в неделю.

Для сравнения, в Сити Бернарду получает лишь 150 тысяч фунтов в неделю, то есть Аль-Хиляль готов платить Силве в пять раз больше, чем он получает сейчас.

Сам же португалец не прочь продолжить карьеру на Ближнем Востоке, однако все же остатся в Европе - приоритетный вариант.

На прошлой неделе саудовцы уже провели встречу с представителями игрока.

Ранее, напомним, Гранит Джака присоединился к Байеру.