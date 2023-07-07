Интер подписал талантливого полузащитника
Давиде Фраттези будет выступать за "нерадзурри".
Миланский Интер провернул второй трансфер в этом сезоне, усилив линию полузащиты.
Как сообщает пресс-служба клуба, "нерадзурри" нашли замену Марцело Брозовичу в лице Давиде Фраттези.
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Итальянец перебрался в стан Интера из Сассуоло на правах аренды с обязательством выкупа за 25 млн евро.
В прошедшем сезоне Фраттези провел 37 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами.
Ранее итальянский клуб усилился Маркусом Тюрамом.