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Интер подписал талантливого полузащитника

Давиде Фраттези будет выступать за "нерадзурри".
Сегодня, 07:55
Давиде Фраттези / Getty Images
Давиде Фраттези / Getty Images

Миланский Интер провернул второй трансфер в этом сезоне, усилив линию полузащиты. 

Как сообщает пресс-служба клуба, "нерадзурри" нашли замену Марцело Брозовичу в лице Давиде Фраттези.

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Итальянец перебрался в стан Интера из Сассуоло на правах аренды с обязательством выкупа за 25 млн евро.

В прошедшем сезоне Фраттези провел 37 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами.

Ранее итальянский клуб усилился Маркусом Тюрамом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан

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