Интер подписал талантливого полузащитника

Давиде Фраттези будет выступать за "нерадзурри".

Миланский Интер провернул второй трансфер в этом сезоне, усилив линию полузащиты.

Как сообщает пресс-служба клуба, "нерадзурри" нашли замену Марцело Брозовичу в лице Давиде Фраттези.

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Итальянец перебрался в стан Интера из Сассуоло на правах аренды с обязательством выкупа за 25 млн евро.

В прошедшем сезоне Фраттези провел 37 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами.

Ранее итальянский клуб усилился Маркусом Тюрамом.