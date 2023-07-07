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Лучшее представление года? Немецкий клуб с юмором презентовал новичка

Мариус Бюльтер извинился перед Хоффенхаймом за неприятный инцидент.
Сегодня, 09:27
Мариус Бюльтер / Getty Images
Мариус Бюльтер / Getty Images

Немецкий Хоффенхайм максимально креативно подошел к представлению Мариуса Бюльтера в качестве новичка клуба.

Пресс-служба клуба вспомнила эпизод, в котором Бюльтер, будучи игроком Шальке в матче против "сине-белых" нечаянно сломал угловой флажок.

В презентационном ролике Мариус появляется перед офисом клуба с флажком в руках и извиняется за содеянное.

Видео подписали фразой: "Что было, то прошло".

@tsghoffenheim

Schwamm drüber!

♬ original sound - TSG Hoffenheim

Отметим, что Хоффенхайм приобрел 30-летнего немца за 3 млн евро из уже упомянутого Шальке.

 

 

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хоффенхайм юмор

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