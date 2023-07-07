Лучшее представление года? Немецкий клуб с юмором презентовал новичка
Мариус Бюльтер извинился перед Хоффенхаймом за неприятный инцидент.
Немецкий Хоффенхайм максимально креативно подошел к представлению Мариуса Бюльтера в качестве новичка клуба.
Пресс-служба клуба вспомнила эпизод, в котором Бюльтер, будучи игроком Шальке в матче против "сине-белых" нечаянно сломал угловой флажок.
В презентационном ролике Мариус появляется перед офисом клуба с флажком в руках и извиняется за содеянное.
Видео подписали фразой: "Что было, то прошло".
@tsghoffenheim
Schwamm drüber!♬ original sound - TSG Hoffenheim
Отметим, что Хоффенхайм приобрел 30-летнего немца за 3 млн евро из уже упомянутого Шальке.