Лучшее представление года? Немецкий клуб с юмором презентовал новичка

Мариус Бюльтер извинился перед Хоффенхаймом за неприятный инцидент.

Немецкий Хоффенхайм максимально креативно подошел к представлению Мариуса Бюльтера в качестве новичка клуба.

Пресс-служба клуба вспомнила эпизод, в котором Бюльтер, будучи игроком Шальке в матче против "сине-белых" нечаянно сломал угловой флажок.

В презентационном ролике Мариус появляется перед офисом клуба с флажком в руках и извиняется за содеянное.

Видео подписали фразой: "Что было, то прошло".

Отметим, что Хоффенхайм приобрел 30-летнего немца за 3 млн евро из уже упомянутого Шальке.