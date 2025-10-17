iSport.ua
Барселона нашла усиление в Бундеслиге

Испанский гранд мониторит выступления балканца.
Сегодня, 13:26       Автор: Антон Федорцив
Фисник Асллани / Getty Images
Фисник Асллани / Getty Images

Нападающий немецкого Хоффенхайма Фисник Асллани попал в сферу интересов испанской Барселоны. "Сине-белые" готовы отпустить косовара следующим летом, утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг в X.

Форвард стремится уйти на повышение. Барселона – команда мечты для Асллани. Для покупки балканца "блаугранас" придется активировать клаусулу. Сумма отступных пока остается неизвестной.

В нынешнем сезоне Асллани провел 7 матчей во всех турнирах, в которых оформил 5 голов и 2 ассиста. Контракт нападающего с Хоффенхаймом действует до лета 2029 года. После выступлений за немецкие сборные U-18 и U-20 он выбрал национальную команду Косово.

Тем временем мадридский Реал готов активировать клаусулу звезды французского ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хоффенхайм Фисник Асллани

