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Арсенал объявил о продлении контракта с ключевым защитником

Салиба останется в клубе еще на четыре года.
Сегодня, 17:30
Вильям Салиба / Getty Images
Вильям Салиба / Getty Images

Центральный защитник Арсенала Вильям Салиба подписал новый контракт с клубом.

Стороны не сообщали детали новых условий вступлений футболиста, однако по данным разных СМИ, договор рассчитан до 2027 года, а зарплата составит около 10 млн фунтов в год.

В минувшем сезоне на счету 22-летнего француза два гола и один ассист в 27 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Арсенал объявил о продлении контракта со своим воспитанником.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Вильям Салиба

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