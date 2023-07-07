Арсенал объявил о продлении контракта с ключевым защитником
Салиба останется в клубе еще на четыре года.
Центральный защитник Арсенала Вильям Салиба подписал новый контракт с клубом.
Стороны не сообщали детали новых условий вступлений футболиста, однако по данным разных СМИ, договор рассчитан до 2027 года, а зарплата составит около 10 млн фунтов в год.
On est ensemble.— Arsenal (@Arsenal) July 7, 2023
Wilo stays ❤️ pic.twitter.com/XxsneBf90m
В минувшем сезоне на счету 22-летнего француза два гола и один ассист в 27 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Арсенал объявил о продлении контракта со своим воспитанником.