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Спортинг установит трансферный рекорд ради форварда из Чемпионшипа

Виктор Дьекереш решил переехать в Португалию.
Сегодня, 07:48
Виктор Дьекереш / Getty Images
Виктор Дьекереш / Getty Images

Португальский Спортинг практически завершил сделку по игроку Ковентри Виктору Дьекерешу, пишет Фабрицио Романо.

Ради шведского нападающего "львы" готовы обновить собственный трансферный рекорд и выложить 24 млн евро.

Отметим, что в данный момент самым дорогим входящим трансфером португальского клуба является покупка Паулиньо у Браги в 2021 году за 16 млн евро.

Инсайдер сообщает, что Спортинг и Ковентри согласовали все условия, переход завершится как только Виктор пройдет медосмотр.

В 49 матчах прошлого сезона в Чемпионшипе на счету Виктора Дьекереша 21 гол и 12 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Федерико Кьеза может перебраться в АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Спортинг Лиссабон

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