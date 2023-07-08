Спортинг установит трансферный рекорд ради форварда из Чемпионшипа

Португальский Спортинг практически завершил сделку по игроку Ковентри Виктору Дьекерешу, пишет Фабрицио Романо.

Ради шведского нападающего "львы" готовы обновить собственный трансферный рекорд и выложить 24 млн евро.

Отметим, что в данный момент самым дорогим входящим трансфером португальского клуба является покупка Паулиньо у Браги в 2021 году за 16 млн евро.

Инсайдер сообщает, что Спортинг и Ковентри согласовали все условия, переход завершится как только Виктор пройдет медосмотр.

В 49 матчах прошлого сезона в Чемпионшипе на счету Виктора Дьекереша 21 гол и 12 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Федерико Кьеза может перебраться в АПЛ.