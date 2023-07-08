Игроки и тренеры молодежной сборной Украины получат "щедрую" премию за выступление на ЧЕ-2023

За выход в полуфинал турнира представители украинской молодежки смогут рассчитывать на премиальные от государства.

Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня дошла до полуфинала чемпионата Европы 2023 года.

Завоевав путевку на Олимпиаду-2024, "желто-синие" не смогли пробиться в финал, уступив сборной Испании с разгромным счетом 1:5.

Так как на Евро-2023 не играется матч за третье место, Украина вместе с Израилем считается бронзовым призером турнире. В связи с этим всем представителям украинской молодежки причитается премия от государства.

Согласно с постановлением Кабинета Министров Украины от 4 февраля 2016 года (последняя редакция - 16 мая 2020 года), опубликованном на сайте Верховной Рады, игрокам и тренерскому штабу сборной Украины U-21 должны получить премию в размере трех тысяч гривен.

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Примечательно, что в случае победы на чемпионате Европы-2023 представители украинской сборной получили бы семь тысяч гривен.

Ранее стало известно, что Украина вернется в заявку Испании, Португалии и Марокко на проведение чемпионата мира 2030 года.