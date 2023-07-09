Джака опроверг слухи, что он решил вернутся в Германию по требованию жены

Сезон-2022/23 стал последним для Гранита Джаки в лондонском Арсенале. Несколько дней назад он перебрался в леверкузенский Байер, где будет играть под руководством Хаби Алонсо.

Решение 30-летнего швейцарца вернуться в Германию связывали с его женой Леонитой. Была информация, что она сыграла ключевую роль в том, что Джака решил перейти в клуб из Бундеслиги, так как она была недовольна жизнью в Лондоне.

Однако сам футболист опроверг эти домыслы.

"Повсюду ходили слухи, что моя жена больше не счастлива в Англии. Это совсем не так", - цитирует Джаку talkSPORT. "Дело в том, что меня как человека всегда интересуют новые вызовы. Спустя семь лет пришло время для чего-то совершенно нового".

"Лига не новая, но клуб новый. Во время переговоров с Симоном Рольфесом (спортивный директор Байера) и Хаби Алонсо я понял, что долгосрочный проект в Леверкузене стоит того и что он на 100% соответствует мне".

Джака также не забыл отметить своего бывшего наставника Микеля Артету, которого он считает тем, кто спас его карьеру в Арсенале после того, как он попал в конфликт с фанатами "канониров".

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"Он тренер, который невероятно много понимает в футболе. Тот, кто смотрит на футбол совершенно другими глазами".

"У меня с ним были прекрасные отношения. Отчасти благодаря ему мы добились того, чего нам не хватало годами: попадания в Лигу чемпионов".

Ранее лондонский Арсенал объявил о заключении нового контракта с ключевым центрбеком команды.