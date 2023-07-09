Ньюкасл и МЮ поборятся за французского центрбэка
Аксель Дисаси может перебраться в АПЛ.
Французский центрбэк Аксель Дисаси может сменить клубную прописку.
Как сообщает Фабрицио Романо, Ньюкасл и Манчестер Юнайтед интересуются футболистом Монако.
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Журналист отмечает, что оба клуба пока не контактировали с монегасками, но готовятся это сделать в ближайшее время. Потенциальная сумма сделки неизвестна.
В минувшем сезоне Дисаси провел 38 матчей в чемпионате Франции, забив три гола и отдав три ассиста.