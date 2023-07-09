Холанд похвастался именной пижамой от итальянского бренда
Dolce & Gabbana сделали приятный подарок норвежскому форварду.
Норвежский форвард Эрлинг Холанд похвастался модными обновками в своем Instagram.
Футболист получил именной подарок от итальянского бренда Dolce & Gabbana. На кармане яркой оранжевой пижамы написаны белым цветом инициалы игрока.
"Прекрасный вечер", - подписал свое фото нападающий Манчестер Сити.
Напомним, ранее сообщалось, что Холанд помог новичку Ливерпуля обустроиться в Англии.