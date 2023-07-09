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Футбол

Холанд похвастался именной пижамой от итальянского бренда

Dolce & Gabbana сделали приятный подарок норвежскому форварду.
Вчера, 23:12
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Норвежский форвард Эрлинг Холанд похвастался модными обновками в своем Instagram.

Футболист получил именной подарок от итальянского бренда Dolce & Gabbana. На кармане яркой оранжевой пижамы написаны белым цветом инициалы игрока.

"Прекрасный вечер", - подписал свое фото нападающий Манчестер Сити.

Напомним, ранее сообщалось, что Холанд помог новичку Ливерпуля обустроиться в Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрлинг Холанд

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