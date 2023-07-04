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Новичок Ливерпуля рассказал о помощи Холанда в обустройстве в Англии

Собослаи благодарен норвежцу за гостеприимство.
Сегодня, 17:21
Доминик Собослаи / Getty Images
Доминик Собослаи / Getty Images

Новоиспеченный хавбек Ливерпуля Доминик Собослаи рассказал о том, чтт общался с форвардом Манчестер Сити Эрлингом Холандом перед переходом в стар мерсисайдцев.

"Холанд помогал мне с поиском жилья, и вполне могло случиться так, что мы стали бы соседями. От него я узнал, что некоторые игроки живут в тихом местечке между Манчестером и Ливерпулем, где можно сохранить частную жизнь – я посмотрю, о чем он говорил, мне очень интересно.

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Будет вполне нормально отложить нашу дружбу в сторону во время матчей Ливерпуля против Манчестер Сити. Сыграть друг против друга – это, несомненно, фантастический опыт", – сказал Собослаи в интервью Nemzeti Sport.

Напомним, за трансфер 22-летнего футболиста "красные" заплатят РБ Лейцигу 70 миллионов евро. С самим игроком был подписан 5-летний контракт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Эрлинг Холанд Доминик Собослаи

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