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Собослаи определился с номером в Ливерпуле - выбор связан с легендой клуба

Венгерский хавбек решил взять номер многолетнего капитана и лидера мерсисайдцев.
Сегодня, 19:03
Доминик Собослаи / ФК Ливерпуль
Доминик Собослаи / ФК Ливерпуль

Доминик Собослаи стал игроком Ливерпуля, перейдя из РБ Лейпцига за 70 миллионов евро.

Присоединившись к английскому клубу, 22-летний венгерский хавбек определился с игровым номером.

Как сообщает официальный сайт мерсисайдцев, Собослаи взял себе восьмой номер. По словам самого новичка, он выбрал "восьмерку" в честь Стивена Джеррарда.

Стоит отметить, что у Доминика на руке есть татуировка на венгерском языке с цитатой Джеррарда: "Талант — это божественное благословение, но без невероятной воли и смирения он ничего не стоит".

Ранее восьмой номер использовал Наби Кейта, который уже покинул команду. До Кейта на протяжении 11 сезонов номер использовал Стивен Джеррард, который освободил его в 2015 года.

Напомним, что в обратном направлении в Лейцпиг отправился полузащитник Ливерпуля, который так и не смог заиграть в команде Юргена Клоппа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Стивен Джеррард Доминик Собослаи

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