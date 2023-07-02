Собослаи определился с номером в Ливерпуле - выбор связан с легендой клуба

Доминик Собослаи стал игроком Ливерпуля, перейдя из РБ Лейпцига за 70 миллионов евро.

Присоединившись к английскому клубу, 22-летний венгерский хавбек определился с игровым номером.

Как сообщает официальный сайт мерсисайдцев, Собослаи взял себе восьмой номер. По словам самого новичка, он выбрал "восьмерку" в честь Стивена Джеррарда.

Стоит отметить, что у Доминика на руке есть татуировка на венгерском языке с цитатой Джеррарда: "Талант — это божественное благословение, но без невероятной воли и смирения он ничего не стоит".

Ранее восьмой номер использовал Наби Кейта, который уже покинул команду. До Кейта на протяжении 11 сезонов номер использовал Стивен Джеррард, который освободил его в 2015 года.

Напомним, что в обратном направлении в Лейцпиг отправился полузащитник Ливерпуля, который так и не смог заиграть в команде Юргена Клоппа.