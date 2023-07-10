iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед рассчитывает выручить с продажи Магуайра космическую сумму

Манкунианцы ждут слишком много денег от ухода игрока.
Сегодня, 20:16
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Манчестер Юнайтед определился с трансферной стоимостью защитника Харри Магуайра. Об этом сообщает Manchester Evening News.

"Красные дьяволы" ждут предложения по игроку в размере 50 млн фунтов. Пока что претендентов на футболиста сборной Англии не нашлось.

Читай также: Манчестер Юнайтед лишит Магуайра капитанской повязки в пользу Фернандеша

Руководство Манчестер Юнайтед не столь активно ищет покупателя, так как в клубе понимают, что необходимо будет покупать нового защитника.

Напомним, у центрбека осталось еще два года по контракту на 190 тысяч в неделю.

В минувшем сезоне на счету Магуайра всего 16 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед харри магуайр

Статьи по теме

Легенда МЮ положительно оценил возможный трансфер Онаны Легенда МЮ положительно оценил возможный трансфер Онаны
Ньюкасл и МЮ поборятся за французского центрбэка Ньюкасл и МЮ поборятся за французского центрбэка
Середняк АПЛ готовится сделать предложение по хавбеку МЮ Середняк АПЛ готовится сделать предложение по хавбеку МЮ
Манчестер Юнайтед лишит Магуайра капитанской повязки в пользу Фернандеша Манчестер Юнайтед лишит Магуайра капитанской повязки в пользу Фернандеша
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Теннис21:24
Украинцы на Уимблдоне: Костюк прошла в 1/4 финала смешанного разряда
Теннис21:13
Костюк вместе с Аревало вышли в четвертьфинал смешанных пар на Уимблдоне
Европа20:55
Лишь один клуб сможет позволить себе трансфер Лукаку
ММА20:38
Миочич - о бое с Джонсом: Я покажу людям, что достоин быть чемпионом в тяжелом весе
Европа20:16
Манчестер Юнайтед рассчитывает выручить с продажи Магуайра космическую сумму
Бокс19:58
"Он так долго простаивает": Промоутер Усика призвал лишить Фьюри пояса WBC
Теннис19:40
Уимблдон-2023 (WTA): Жабер уничтожила Квитову, Киз обыграла Андрееву
Бокс19:28
"Его судьба - стать чемпионом": Тренер Дюбуа поделился ожиданиями от боя с Усиком
Европа19:19
Лидер Лацио пополнит ряды клуба из Саудовской Аравии
Украина18:54
Динамо объявило о продлении контракта с Караваевым
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK