Манчестер Юнайтед рассчитывает выручить с продажи Магуайра космическую сумму

Манкунианцы ждут слишком много денег от ухода игрока.

Манчестер Юнайтед определился с трансферной стоимостью защитника Харри Магуайра. Об этом сообщает Manchester Evening News.

"Красные дьяволы" ждут предложения по игроку в размере 50 млн фунтов. Пока что претендентов на футболиста сборной Англии не нашлось.

Читай также: Манчестер Юнайтед лишит Магуайра капитанской повязки в пользу Фернандеша

Руководство Манчестер Юнайтед не столь активно ищет покупателя, так как в клубе понимают, что необходимо будет покупать нового защитника.

Напомним, у центрбека осталось еще два года по контракту на 190 тысяч в неделю.

В минувшем сезоне на счету Магуайра всего 16 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.