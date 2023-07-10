Неймар впервые с февраля вернулся к тренировкам с ПСЖ
Бразилец наконец-то вышел из лазарета.
Нападающий ПСЖ Неймар восстановился после травмы. Об этом сообщает издание L’Equipe.
Бразилец приступил к общим занятиям с командой. В марте он перенес операцию, связанную с травмой связок голеностопа.
Напомним, 31-летний футболист получил повреждение в феврале во время матча против Лилля. Неймар покинул поле на носилках на 51-й минуте.
В минувшем сезоне на счету бразильца 13 голов и 11 ассистов в 20 матчах Лиги 1.
Ранее сообщалось, что Неймар сообщил Барселоне, что хочет вернуться.