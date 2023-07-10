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Неймар впервые с февраля вернулся к тренировкам с ПСЖ

Бразилец наконец-то вышел из лазарета.
Вчера, 22:31
Неймар / psg.fr
Неймар / psg.fr

Нападающий ПСЖ Неймар восстановился после травмы. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Бразилец приступил к общим занятиям с командой. В марте он перенес операцию, связанную с травмой связок голеностопа.

Напомним, 31-летний футболист получил повреждение в феврале во время матча против Лилля. Неймар покинул поле на носилках на 51-й минуте.

В минувшем сезоне на счету бразильца 13 голов и 11 ассистов в 20 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Неймар сообщил Барселоне, что хочет вернуться.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ

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