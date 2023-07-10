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По стопам Акинфенвы: Легенда Манчестер Юнайтед шокировал соцсети своим набором массы

Валенсия решил отрастить мышцы.
Вчера, 23:30
Антонио Валенсия / Getty Images
Антонио Валенсия / Getty Images

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Антонио Валенсия впервые за долгое время стал обсуждаемой фигурой в интернете.

Фанаты футболиста заметили, как эквадорец набрал вес. Недавнее фото в соцсетях стало горячо обсуждаемым не только среди болельщиков, но и крупных изданий, вроде The Sun.

На снимке видно, как Валенсия не просто набрал лишний вес, но и перевал его в мышцы.

Это и не удивительно, ведь Антонио после ухода из спорта в 2021 году решил посвятить себя походу в спортзал, чтобы следить за собой.

Правда, стал он это делать лишь с недавних пор, однако в соцсетях результатом восхищаются почти все фанаты эквадорца.

Ранее сообщалось, что самый сильный футболист в мире принял решение стать профессиональным рестлером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Антонио Валенсия

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