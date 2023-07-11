Президент Наполи: Только один клуб может позволить себе трансфер Осимхена

Все идет к тому, что нигерийский форвард останется в Неаполе.

Перед открытием летнего трансферного окна ожидалось, что начнется нешуточная борьба за Виктора Осимхена.

Однако, по факту, команды не сделали ничего, кроме как проявления интереса к 24-летнему форварду Наполи.

По мнению президента партенопейцев Аурелио Де Лаурентиса, есть только один клуб, которому по карману оформить переход лучшего бомбардира Серии А прошедшего сезона.

"Единственный клуб, который может позволить себе трансфер Осимхена, это ПСЖ", - цитирует итальянца Фабрицио Романо.

"Если Нассер Аль-Хелаифи (президент ПСЖ) хочет отправить предложение в размере около 200 миллионов евро... Мы ждем и мы посмотрим, что произойдет. Лично я думаю, что Виктор останется здесь".

Напомним, что Наполи ведет переговоры с Виктором Осимхеном по поводу продления контракта - нынешняя сделка рассчитана до лета 2025 года.