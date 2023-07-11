Президент Наполи: Только один клуб может позволить себе трансфер Осимхена
Перед открытием летнего трансферного окна ожидалось, что начнется нешуточная борьба за Виктора Осимхена.
Однако, по факту, команды не сделали ничего, кроме как проявления интереса к 24-летнему форварду Наполи.
По мнению президента партенопейцев Аурелио Де Лаурентиса, есть только один клуб, которому по карману оформить переход лучшего бомбардира Серии А прошедшего сезона.
"Единственный клуб, который может позволить себе трансфер Осимхена, это ПСЖ", - цитирует итальянца Фабрицио Романо.
"Если Нассер Аль-Хелаифи (президент ПСЖ) хочет отправить предложение в размере около 200 миллионов евро... Мы ждем и мы посмотрим, что произойдет. Лично я думаю, что Виктор останется здесь".
Напомним, что Наполи ведет переговоры с Виктором Осимхеном по поводу продления контракта - нынешняя сделка рассчитана до лета 2025 года.