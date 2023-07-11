iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент Наполи: Только один клуб может позволить себе трансфер Осимхена

Все идет к тому, что нигерийский форвард останется в Неаполе.
Сегодня, 15:47
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Перед открытием летнего трансферного окна ожидалось, что начнется нешуточная борьба за Виктора Осимхена.

Однако, по факту, команды не сделали ничего, кроме как проявления интереса к 24-летнему форварду Наполи.

По мнению президента партенопейцев Аурелио Де Лаурентиса, есть только один клуб, которому по карману оформить переход лучшего бомбардира Серии А прошедшего сезона.

"Единственный клуб, который может позволить себе трансфер Осимхена, это ПСЖ", - цитирует итальянца Фабрицио Романо.

"Если Нассер Аль-Хелаифи (президент ПСЖ) хочет отправить предложение в размере около 200 миллионов евро... Мы ждем и мы посмотрим, что произойдет. Лично я думаю, что Виктор останется здесь".

Напомним, что Наполи ведет переговоры с Виктором Осимхеном по поводу продления контракта - нынешняя сделка рассчитана до лета 2025 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи ПСЖ Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен

Статьи по теме

ПСЖ выбыл из борьбы за испанского таланта ПСЖ выбыл из борьбы за испанского таланта
ПСЖ готов продать Мбаппе этим летом ПСЖ готов продать Мбаппе этим летом
Отвлекающий маневр: ПСЖ может купить Силву на фоне слухов об уходе Мбаппе Отвлекающий маневр: ПСЖ может купить Силву на фоне слухов об уходе Мбаппе
Наполи показал формы на сезон-2023/24 Наполи показал формы на сезон-2023/24
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

НБА17:30
Комиссар НБА подтвердил планы по расширению лиги - Сиэтл и Лас-Вегас первые в очереди
Формула 117:12
Ред Булл не планирует возвращать Риккардо за руль болида
НБА16:54
Рынок свободных агентов: Детройт продлил игрока, устроившего потасовку с ЛеБроном
Украина16:48
Трансферы УПЛ: Ворскла рассталась с двумя игроками, Заря арендовала защитника АЕКа
Украина16:44
Заря снова арендовала игрока, который трижды перенес остановку сердца
Формула 116:24
Брэд Питт рассказал о фильме про Формулу 1, который снимали во время Гран-при Великобритании
Европа16:07
Миколенко: Лэмпард говорил мне: "Ты топовый игрок, мало кто здесь так играет"
Европа15:47
Президент Наполи: Только один клуб может позволить себе трансфер Осимхена
Футбол15:33
Экс-игрок Шахтера: Желаю всего самого лучшего клубу и всем в Украине
Европа15:28
Ни один игрок сборной Украины не попал в символическую сборную молодежного Евро-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK