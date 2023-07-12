Президент Барселоны назвал цель команды на предстоящий сезон
Лапорта ищет новых игроков для поставленных задач.
Президент Барселоны Жоан Лапорта назвал задачи команды на сезон.
"Думаю, лучше сказать, что мы будем в группе претендентов на победу в Лиге чемпионов. Хави говорит, что мы пойдем за Лигой чемпионов. Победа будет почти обязательна, если мы усилим команду еще парой игроков.
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Хави очень доволен составом, но если мы еще чуть-чуть его усилим... Я не скажу вам то, что он мне говорил.
Мы уже выбрали игроков, но я не могу их назвать. Пока у нас хороший состав", – сказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.
Напомним, каталонский клуб уже два года подряд не может преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.