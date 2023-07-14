Атлетико может подписать хавбека сборной Японии
Даичи Камада входит в сферу интересов "матрасников".
Мадридский Атлетико имеет намерения по усилению линии полузащиты этим летом.
Как сообщает Даниэле Лонго, "матрасники" хотят подписать Даичи Камаду в статусе свободного агента.
Переговоры между игроком и клубом уже ведутся, но о их ходе ничего неизвестно на данный момент.
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Отмечается, что в услугах Камады также заинтересованы Милан и Наполи. В минувшем сезоне Даичи провел 32 матча в Бундеслиге, забив 9 голов и отдав 7 ассистов.
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