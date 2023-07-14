Новичок АПЛ может подписать игрока Манчестер Сити
Исса Каборе близок к аренде в Лутон
Английский Лутон может провернуть очередной трансфер под АПЛ.
Как сообщает L'equipe, "шляпники" могут подписать Иссу Каборе, который провел прошлый сезон в Марселе, но принадлежит Ман Сити.
Отмечается, что буркиниец перебертся в стан новичка элитного английского дивизиона на правах аренды, а "горожане" не будут этому препятствовать.
В минувшей кампании 22-летний правый защитник сыграл 22 матча в чемпионате Франции, отдав один ассист.
Напомним, ранее Лутон подписал воспитанника Манчестер Юнайтед.
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