Новичок АПЛ может подписать игрока Манчестер Сити

Исса Каборе близок к аренде в Лутон

Английский Лутон может провернуть очередной трансфер под АПЛ.

Как сообщает L'equipe, "шляпники" могут подписать Иссу Каборе, который провел прошлый сезон в Марселе, но принадлежит Ман Сити.

Отмечается, что буркиниец перебертся в стан новичка элитного английского дивизиона на правах аренды, а "горожане" не будут этому препятствовать.

В минувшей кампании 22-летний правый защитник сыграл 22 матча в чемпионате Франции, отдав один ассист.

Напомним, ранее Лутон подписал воспитанника Манчестер Юнайтед.

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