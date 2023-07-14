iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новичок АПЛ может подписать игрока Манчестер Сити

Исса Каборе близок к аренде в Лутон
Сегодня, 19:54
Исса Каборе / Getty Images
Исса Каборе / Getty Images

Английский Лутон может провернуть очередной трансфер под АПЛ.

Как сообщает L'equipe, "шляпники" могут подписать Иссу Каборе, который провел прошлый сезон в Марселе, но принадлежит Ман Сити.

Отмечается, что буркиниец перебертся в стан новичка элитного английского дивизиона на правах аренды, а "горожане" не будут этому препятствовать.

В минувшей кампании 22-летний правый защитник сыграл 22 матча в чемпионате Франции, отдав один ассист.

Напомним, ранее Лутон подписал воспитанника Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель

Статьи по теме

Марсель Малиновского может подписать сенегальского форварда Марсель Малиновского может подписать сенегальского форварда
Защитник Атлетико станет одноклубником Малиновского Защитник Атлетико станет одноклубником Малиновского
Малиновский поучаствовал в презентации новых форм Марселя Малиновский поучаствовал в презентации новых форм Марселя
Марсель Малиновского объявил о подписании полузащитника Атлетико Марсель Малиновского объявил о подписании полузащитника Атлетико
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Бокс21:05
"Не вижу, что может привести к победе": Промоутер Усика сделал однозначный прогноз на бой с Дюбуа
Теннис20:45
Уимблдон-2023 (ATP): Алькарас и Джокович сыграют в финале
Велоспорт20:40
Тур де Франс-2023: Квятковски стал победителем на 13-м этапе, Вингегор лидирует в общем зачете
Бокс20:26
"Все рекорды будут побиты": Промоутер Фьюри уверен в финансовой успешности поединка с Нганну
Европа19:58
Зинченко пропустит старт предсезонной подготовки Арсенала
Европа19:54
Новичок АПЛ может подписать игрока Манчестер Сити
Футбол19:30
Марсель Малиновского может подписать сенегальского форварда
Киберспорт19:24
NaVi обыграли Astralis в первом матче нового состава CS:GO
Европа19:15
Экс-игрока Манчестер Сити признали невиновным по делу об изнасиловании
Футбол19:02
Экс-хавбек Барселоны и Баварии перешел в бразильский клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK