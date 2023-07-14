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Новичок АПЛ усилился воспитанником МЮ

Тахит Чонг перебрался в стан Лутона.
Сегодня, 12:17
Тахит Чонг / Getty Images
Тахит Чонг / Getty Images

Новичок чемпионата Англии Лутон провернул свой первый трансфер перед стартом в элитном дивизионе.

Как сообщает пресс-служба "шляпников", команду усилил воспитанник Манчестер Юнайтед Тахит Чонг. Игрок, перебравшийся в клуб из стана Бирмингема, обошелся Лутону в 5 млн фунтов.

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Точные детали контракта между футболистом и клубом остаются неизвестными широкой общественности.

В минувшем сезоне нидерландский вингер провел 38 матчей в Чемпионшипе, забив 4 гола и отдав 4 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Лутон

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