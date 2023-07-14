Новичок АПЛ усилился воспитанником МЮ

Новичок чемпионата Англии Лутон провернул свой первый трансфер перед стартом в элитном дивизионе.

Как сообщает пресс-служба "шляпников", команду усилил воспитанник Манчестер Юнайтед Тахит Чонг. Игрок, перебравшийся в клуб из стана Бирмингема, обошелся Лутону в 5 млн фунтов.

Читай также: Трубину приготовиться?: Манчестер Юнайтед в шаге от подписания вратаря Интера

Точные детали контракта между футболистом и клубом остаются неизвестными широкой общественности.

В минувшем сезоне нидерландский вингер провел 38 матчей в Чемпионшипе, забив 4 гола и отдав 4 ассиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!