Жене Икарди диагностировали страшную болезнь - источник

Жене и агенту нападающего Мауро Икарди Ванде Наре диагностировали лейкемию.

Об этом сообщает Marca со ссылкой на ведущего Radio Mitre Хорхе Ланата, который заявил, что несколько источников, близких к женщине, подтвердили, что у нее рак крови.

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По его информации, Нара на днях обратилась в больницу в Буэнос-Айресе из-за сильных болей в животе и была госпитализирована. Результаты первых анализов были неплохими, но в пятницу, 14 июля, женщину перевели в частную клинику, где и была диагностирована лейкемия.

Икарди, который в это время должен был завершать переход из ПСЖ в Галатасарай на постоянной основе, узнав страшную новость, поменял свои планы. Футболист собирается перевезти жену на лечение в Италию, где пара ранее жила на протяжении длительного времени.

Ранее Ванда Нара поделилась подробностями отношений с Мауро Икарди.

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