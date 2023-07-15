Милан заинтересован в подписании футболиста сборной Нидерландов

Вингер Вильярреал Арно Данжума может продолжить карьеру в Милане. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

"Россонери" начали активную работу над трансфером игрока сборной Нидерландов. Итальянцы хотят арендовать футболиста на сезон.

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Помимо этого, Милан также занимается трансферами форварда Порту Мехди Тареми и хавбека АЗ Тейани Рейндерса.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего игрока всего один гол в девяти матчах АПЛ.

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