Милан заинтересован в подписании футболиста сборной Нидерландов
Данжума попал в сферу интересов "россонери".
Вингер Вильярреал Арно Данжума может продолжить карьеру в Милане. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
"Россонери" начали активную работу над трансфером игрока сборной Нидерландов. Итальянцы хотят арендовать футболиста на сезон.
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Помимо этого, Милан также занимается трансферами форварда Порту Мехди Тареми и хавбека АЗ Тейани Рейндерса.
В минувшем сезоне на счету 26-летнего игрока всего один гол в девяти матчах АПЛ.
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