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Милан заинтересован в подписании футболиста сборной Нидерландов

Данжума попал в сферу интересов "россонери".
Сегодня, 12:44
Арно Данжума / Getty Images
Арно Данжума / Getty Images

Вингер Вильярреал Арно Данжума может продолжить карьеру в Милане. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

"Россонери" начали активную работу над трансфером игрока сборной Нидерландов. Итальянцы хотят арендовать футболиста на сезон.

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Помимо этого, Милан также занимается трансферами форварда Порту Мехди Тареми и хавбека АЗ Тейани Рейндерса.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего игрока всего один гол в девяти матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан вильярреал Арно Данжума

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