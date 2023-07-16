Игрок Манчестер Юнайтед готов покинуть команду в результате последних изменений

Харри Магуайр готов рассмотреть все варианты продолжения карьеры после того, как Эрик тен Хаг отобрал у него статус капитана Манчестер Юнайтед, сообщает Sky Sports.

По информации источника, за 30-летним англичанином пристально следят клубы Премьер-лиги и других стран.

Самый предметный интерес проявляет Вест Хэм, который изучает вариант аренды или полноценного трансфера игрока сборной Англии.

Однако сообщается, что у "молотобойцев" могут возникнуть проблемы из-за запросов Магуайра по зарплате - в Манчестере он получает 190 тысяч фунтов в неделю (такую сумму лондонский клуб не потянет".

Эрик тен Хаг всегда утверждал, что любое решение относительно будущего будет фактически принимать сам Магуайр, контракт которого с МЮ действует до лета 2025 года.

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