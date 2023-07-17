Португалия - Италия 0:1: обзор матча и результат игры 16.07.2023

В воскресенье, 16 июля, на Та-Кали (Мальта) состоялся финал чемпионата Европы U-19, в котором сошлись сборные Португалии и Италии.

В первом тайме "скуадра адзурра" владела преимуществом, создав больше моментов, один из которых завершился голом в исполнении Майкла Кайоде, которому ассистировал Луис Гаса.

Источник: Getty Images

После перерыва сценарий развития матча изменился - итальянцы сели в оборону, а португальцы атаковали, намереваясь восстановить паритет и спасти поединок.

Но за вторые 45 минут встречи номинальные хозяева так и не смогли пробить Давиде Мастрантонио, ставшего одним из лучших игроков, выходивших на футбольное поле в этот вечер.

Источник: Getty Images

В итоге Италия одолела Португалию с минимальным счетом, что позволило ей стать триумфатором юношеского чемпионата Европы.

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Статистика матча Португалия - Италия финала чемпионата Европы U-19

Португалия U-19 - Италия U-19 0:1

Гол: Кайоде, 19.

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 9 - 11

Удары в створ: 5 - 4

Фолы: 18 - 14

Атаки: 56 - 55

Португалия U-19: Г. Рибейру - Эстевеш, А. Рибейру (Гомеш, 90+1), Брас, Маркеш (Фернандеш, 46) - Жусто (Приосте, 46), Феликс Хосе, Са (Набиан, 76) - У. Феликс (Фале, 83), Р. Рибейру, Боржес.

Италия U-19: Мастрантонио - Миссори, А. Деллавалле, Л. Деллавалле, Реджонези - Гаса, Фатиканти (Пизилли, 80), Ндур (Липани, 80) - Кайоде, Эспозито, Виньято (Колеошо, 80).

Предупреждения: Брас, Жусто, Са - Миссори, Ндур, Кайоде, Мастрантонио.

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