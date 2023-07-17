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Манчестер Юнайтед согласовал новый контракт с лидером команды

Рэшфорд подпишет долгосрочное соглашение.
Сегодня, 12:50
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд решил продлить контракт с клубом. Об этом сообщает издание The Athletic.

Стороны достигли принципиального соглашения о заключении нового контракта, рассчитанного до лета 2028 года. Детали сотрудничества пока неизвестны.

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Напомним, действующий контракт 25-летнего англичанина с клубом рассчитан до июля 2024 года.

В минувшем сезоне на счету Рэшфорда 17 годов и 5 ассистов в 35 матчах АПЛ.

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