Манчестер Юнайтед согласовал новый контракт с лидером команды

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд решил продлить контракт с клубом. Об этом сообщает издание The Athletic.

Стороны достигли принципиального соглашения о заключении нового контракта, рассчитанного до лета 2028 года. Детали сотрудничества пока неизвестны.

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Напомним, действующий контракт 25-летнего англичанина с клубом рассчитан до июля 2024 года.

В минувшем сезоне на счету Рэшфорда 17 годов и 5 ассистов в 35 матчах АПЛ.

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