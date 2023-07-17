ПСЖ предлагал двух своих игроков за Бернарду Силву

Однако Сити не принял предложение парижан.

ПСЖ предлагал Манчестер Сити двоих игроков, чтобі снизить цену за трансфер Бернарду Силвы, пишет Foot Mercato.

Несколько недель назад Луиш Кампуш встречался со спортивным директором "горожан" Чики Бегиристайном.

Стороны обсуждали сделку по португальцу, и ПСЖ предложил Доннарумму и Верратти, чтобы снизить ценник на Силву. Манчестер Сити даже не стал оценивать сделку и просто отказался.

Издание отмечает, что парижане не теряют веры, что смогут подписать Бернарду, однако ситуация с Мбаппе мешает вести переговоры.

Также напомним, что ранее ПСЖ согласовал личный контракт с форвардом Ювентуса.

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