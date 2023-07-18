Один из лидеров Ювентуса готов покинуть клуб

Кьеза готовится к уходу из команды.

Нападающий Ювентуса Федерико Кьеза раздумывает над тем, чтобы сменить команду этим летом. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Итальянский футболист готов уйти из клуба. Для этого нужно предложение, которое устроит обе стороны. Клуб надеется заработать на продаже Кьезы.

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Напомним, на игрока претендуют Ливерпуль, Астон Вилла и Ньюкасл. Футболист хочет выступать в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне на счету Кьезы всего два гола и пять ассистов в 21 матче Серии А.

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