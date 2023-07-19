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"Уже хочу это испытать": Беллингем рассказал, как игроки Реала готовят его к матчам Ла Лиги

Английский хавбек раскрыл имена тех, кто в Мадриде учит его ругательствам на испанском языке.
Сегодня, 17:29
Джуд Беллингем и Тони Кроос / Getty Images
Джуд Беллингем и Тони Кроос / Getty Images

После своего трансфера в мадридский Реал Джуд Беллингем готовится сыграть в своем первом сезоне в испанской Ла Лиге.

Для более успешного выступления англичанину нужно выучить испанский язык, с чем ему помогают несколько игроков "бланкос".

Но учители хавбека готовят его не только к приятной коммуникации на футбольном поле. Как сообщает Goal, они не забывают обучать его более "интересным" словам.

"Лукас Васкес и Браим Диас, наверное, больше всех учат меня испанскому языку. Все вносят свой вклад, обучая меня плохим словам. Я не могу дождаться, чтобы испытать их!", - сказал Джуд.

Источник: Getty Images

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Он также признался, что восхищается Тони Кроосом, который должен обучить его более искусной игре.

"Тони Кроос — мастер. Одна вещь, которую я заметил, это его мимолетные детали. Мяч просто попадает туда, куда он хочет, все время. Наблюдая за Кроосом со стороны, теперь приятно следить за ним вблизи".

"Это действительно здорово — получить от него мяч, показать ему, на что я тоже способен, и посмотреть, как наши навыки могут совпасть".

Уже совсем скоро Джуд Беллингем сможет испытать как свои футбольные навыки, так и испанские ругательства: в рамках предсезонной подготовки Реал сыграет с Миланом, Манчестер Юнайтед, Барселоной и Ювентусом.

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