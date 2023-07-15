Защитник Реала: Если хочешь быть на стороне победителей, то присоединяйся к нам
Антонио Рюдигер рассказал, когда понял, что может стать игроком "сливочных".
Защитник мадридского Реала Антонио Рюдигер высказался о своем трансфере в стан "сливочных".
По словам немца, он понял, что может стать футболистом мадридцев после того, как выиграл Лигу чемпионов с Челси.
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"Знаете, когда я понял, что могу попасть в Реал Мадрид? Когда я выиграл Лигу чемпионов с Челси. В тот момент я понял, что могу приехать туда. Если ты хочешь быть на стороне победителей, то переходи в Реал Мадрид", - заявил Рюдигер.
Напомним, Антонио перебрался в стан испанского гранда в 2022 году на правах свободного агента.
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