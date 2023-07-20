Тен Хаг предоставит шанс воспитаннику Манчестер Юнайтед в новом сезоне

Футболист не отправится в аренду, а останется с первой командой.

Игрок молодежного состава Манчестер Юнайтед Кобби Майну был проинформирован о том, что в следующем сезоне он станет частью первой команды под руководством Эрика тен Хага, сообщает Manchester Evening News.

Полузащитник юношеской сборной Англии долгое время считается ярким представителем своей возрастной группы в академии.

Клуб рассматривал возможность отправить игрока в аренду на сезон, но тен Хаг принял решение дать 18-летнему хавбеку шанс закрепиться в составе так, как это ранее сделал Алехандро Гарначо.

Стоит отметить, что Майну уже успел дебютировать за первую команду манкунианцев: он появился в матче кубка лиги против Чарльтона (3:0) 10 января, а спустя месяц он сыграл в АПЛ, выйдя на замену в матче с Лестером (3:0).

Джеймс Мэддисон и Кобби Майну / Источник: Getty Images

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Тен Хаг выпускал Майну в стартовом составе "красных дьяволов" в обоих матчах предсезонной подготовки против Лидса (2:0) и Лиона (1:0). Теперь же игрок отправился в США, где Юнайтед проведет серию товарищеских матчей.

Кобби Майну может сыграть на любой позиции в тройке полузащиты МЮ, но идеальной позицией для него считается роль "восьмерки", которую в прошлом сезоне выполнял Кристиан Эриксен.

Недавно Кобби Майну подписал новый долгосрочный контракт с Манчестер Юнайтед до лета 2027 года.

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