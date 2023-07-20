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Экс-партнеру Цыганкова пришлось заплатить из своего кармана ради Барселоны

Ромеу очень хотел стать игроком каталонцев.
Сегодня, 16:38
Ориоль Ромеу / Getty Images
Ориоль Ромеу / Getty Images

19 июля Барселона объявила о подписании своего воспитанника Ориоля Ромеу.

Транфер испанца обошелся каталонцам, предположительно, в пять млн евро, однако не всю сумму заплатил именно клуб.

Барселоне не хватало финансов, чтобы завершить сделку, потому Ромеу и его агент были вынуждены заплатить Жироне из своего кармана.

По сообщениям журналистов, Ориоль Ромеу заплатил от 600 тысяч до чуть более миллиона евро, чтобы стать игроком Барселоны.

Ранее, напомним, дортмундская Боруссия отпустила одного из своих защитников.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ориоль Ромеу

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