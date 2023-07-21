В Баварии разногласия из-за условий будущего контракта с Уокером

В Баварии разногласия из-за контракта с защитником Кайлом Уокером. Об этом сообщает издание Bild.

В команде недовольны тем, что 33-летнему англичанину предлагают контракт на два года с опцией продления еще на один.

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В стане мюнхенцев придерживаются правила: футболистам старше 30 лет – только однолетний договор.

В минувшем сезоне защитник провел 27 матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.

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