iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мане хочет остаться в Баварии, но клуб против

Сенегалец начал переговоры с Ан-Насром.
Сегодня, 12:41
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Садио Мане начал вести переговоры с саудовским Ан-Насром, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что клуб Криштиану Роналду крайне заинтересован в подписании сенегальца.

Сам же Мане хотел бы остаться в Баварии, однако мюнхенцы против. Руководство клуба понимает, что не сможет отбить затраченную на форварда сумму, однако надеется вернуть хоть какие-то средства.

В итоге под давлением клуба Мане начал переговоры с саудовцами. В данный момент стороны пытаются согласовать личный контракт.

Ранее, напомним, Бавария начала переговоры с Манчестер Сити по поводу Кайла Уокера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Садио Мане Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Бавария и Манчестер Сити вскоре обсудят трансфер Уокера Бавария и Манчестер Сити вскоре обсудят трансфер Уокера
Хавбек Баварии может перейти к главному конкуренту мюнхенцев Хавбек Баварии может перейти к главному конкуренту мюнхенцев
Мане может стать одноклубником Роналду Мане может стать одноклубником Роналду
Setanta Sports перечислит в фонд Свитолиной 385 тысяч гривен Setanta Sports перечислит в фонд Свитолиной 385 тысяч гривен
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Аустрия Клагенфурт 9:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Аустрия Клагенфурт 9:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

Теннис15:14
Setanta Sports перечислит в фонд Свитолиной 385 тысяч гривен
Европа15:09
ПСЖ намерен усилиться конкурентом Зинченко
НБА14:58
Полиция арестовала лучшего друга Моранта
Украина14:47
Суркис: Бражко - один из наших самых талантливых полузащитников
Формула 114:28
Гран-при Венгрии: расписание и результаты
Бокс14:27
Экс-чемпион мира в полусреднем весе был исключен из мирового рейтинга
Формула 114:15
Феррари переманила у Мерседес директора по производительности
Украина14:07
Новичок Шахтера Невертон: Этот клуб должен достичь большого успеха
Украина13:57
Динамо не заявило на сезон звездных легионеров, Суркис и Гусев в списке Б
Украина13:44
Клуб Серии А попытался приобрести хавбека Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK