Мане хочет остаться в Баварии, но клуб против

Садио Мане начал вести переговоры с саудовским Ан-Насром, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что клуб Криштиану Роналду крайне заинтересован в подписании сенегальца.

Сам же Мане хотел бы остаться в Баварии, однако мюнхенцы против. Руководство клуба понимает, что не сможет отбить затраченную на форварда сумму, однако надеется вернуть хоть какие-то средства.

В итоге под давлением клуба Мане начал переговоры с саудовцами. В данный момент стороны пытаются согласовать личный контракт.

Ранее, напомним, Бавария начала переговоры с Манчестер Сити по поводу Кайла Уокера.

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