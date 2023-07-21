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Звезда женской сборной Швейцарии получила дерзкую просьбу от фаната

Хорошая попытка парня не увенчалась успехом.
Сегодня, 19:55
Алиша Леманн / The Sun
Алиша Леманн / The Sun

Звезда женской сборной Швейцарии и Астон Виллы Алиша Леманн получила необычную просьбу от фаната.

В Новой Зеландии и Австралии проходит ЧМ-2023, где участвует Швейцария, и один из болельщиков попытался заполучить футболку Леманн.

"Могу ли я получить твою майку?", - написал в своем обращении к Алише парень. Однако, попытка молодого человека успехом не увенчалась, футболку он так и не получил.

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Отметим, что Леманн является самым популярным швейцарским атлетом в Instagram, обойдя даже Роджера Федерера. На аккаунт нападающей подписано более 13 млн людей.

Алиша считается самой красивой футболисткой в мире. Именно благодаря своей внешности она и стала популярной, хотя приоритетом для нее все же является именно футбол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: швейцария Алиша Леманн

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