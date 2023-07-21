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Тен Хаг выступил с заявлением касаемо будущего Магуайра

Нидерландец сделал важный анонс.
Сегодня, 20:51
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о будущем защитника Харри Магуайра.

"Мы уважаем Харри Магуайра. Он очень важен для состава, для команды в целом.

На его позицию у нас уже есть четыре центральных защитника, и он в их числе.

Я уже говорил касательно стабильности состава, и мы понимаем, что не можем пройти весь сезон с одними и теми же 11 игроками, потому я очень рад, что у нас есть четыре очень хороших центральных защитника.

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Поэтому Гарри нужен нам. Он будет бороться за свое место, как делал это и в прошлом сезоне.

У него большой потенциал, поэтому уверен, что он поборется за место в составе. Все зависит от него", – сказал тен Хаг в интервью Sky Sports.

Напомним, Магуайра лишили капитанской повязки. Новым лидером стал Бруну Фернандеш.

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