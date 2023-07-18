На Магуайра нашелся неожиданный покупатель

Лондонский Челси присматривается к покупке Харри Магуайра, пишет 90Min.

Напомним, ранее лондонский клуб потерял на долгий срок Уэсли Фофана, потому клуб остро нуждается в центральном защитнике.

Скаутский отдел лондонцев считает Харри - лучшим доступным вариантом на рынке. Также сообщается, что клуб уже обратился к Юнайтед по поводу возможной сделки.

Манкунианцы хотят продать Магуайра как можно быстрее, однако потенциальных покупателей отпугивает цена на защитника. Однако переезд на Стэмфорд Бридж может стать приемлемым вариантом для всех сторон.

Также напомним, что Манчестер Юнайтед подписал краткосрочный контракт со своей легендой.

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