"Потрясающие чувства": Новичок Барселоны поделился эмоциями от перехода в клуб

Новоиспеченный хавбек Барселоны Ориоль Ромеу поделился мыслями о переходе в клуб.

По словам Ромеу, иметь возможность помочь клуб расти - очень волнующе.

"Это замечательное чувство. Возможность вернуться домой и помочь команде продолжать расти - это очень волнительно.

Я уверен, что с помощью тренера я сделаю шаг вперед. Я многому научился с тех пор, как уехал. Я чувствую, что готов к вызову и к выступлению на высоком уровне", - заявил испанец.

Напомним, Ромеу является воспитанником "сине-гранатовых", но покинул клуб в 2011 году. В это трансферное окно он вернулся в команду, перейдя из Жироны.

Ранее сообщалось, что Ориоль из своего кармана оплатил часть сделки.