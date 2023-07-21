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"Потрясающие чувства": Новичок Барселоны поделился эмоциями от перехода в клуб

Ориоль Ромеу рад вернуться в команду.
Сегодня, 21:46
Ориоль Ромеу / Getty Images
Ориоль Ромеу / Getty Images

Новоиспеченный хавбек Барселоны Ориоль Ромеу поделился мыслями о переходе в клуб.

По словам Ромеу, иметь возможность помочь клуб расти - очень волнующе.

"Это замечательное чувство. Возможность вернуться домой и помочь команде продолжать расти - это очень волнительно.

Я уверен, что с помощью тренера я сделаю шаг вперед. Я многому научился с тех пор, как уехал. Я чувствую, что готов к вызову и к выступлению на высоком уровне", - заявил испанец.

Напомним, Ромеу является воспитанником "сине-гранатовых", но покинул клуб в 2011 году. В это трансферное окно он вернулся в команду, перейдя из Жироны.

Ранее сообщалось, что Ориоль из своего кармана оплатил часть сделки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ориоль Ромеу

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