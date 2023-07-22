Ван Леувен: Я очень доволен сборами, можно увидеть улучшение в сравнении с первыми неделями

Рулевой донецкого Шахтера Патрик Ван Леувен подвел итоги предсезонной подготовки "горняков".

По словам специалиста, команда улучшила свою игру в сравнении с началом сборов.

"Я очень доволен сборами, провели замечательные три недели в Нидерландах. Ребята много работали, ежедневно была полная концентрация в тренировочном процессе, чтобы реализовать то, чего хотим. Всегда беседовали с игроками для лучшего взаимодействия между тренерским штабом и футболистами. Итак, все очень хорошо. Кроме того, можно увидеть улучшение по сравнению с первыми неделями, когда мы только возвращались к игре", - заявил нидерландец.

Напомним, сегодня, 22 июля, Шахтер в последнем товарищеском матче обыграл Утрехт.