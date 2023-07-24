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Мудрик: Это не весь мой потенциал. Это только 20%

Украинец обещает продолжать прогрессировать.
Сегодня, 16:23
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Михаил Мудрик в послематчевых комментариях заявил, что еще не показал весь свой потенциал в Челси.

Напомним, команда Почеттино обыграла Брайтон в товарищеском матче, а Мудрик наконец отличился голом.

При этом Михаил рассказал, что ему очень нравится работать с аргентинским специалистом, а первые полгода в Челси были обучением.

"Я чувствую себя счастливым за всю ту работу, которую я проделал для достижения этого гола.

Это не весь мой потенциал. Это только 20%. Я чувствую себя хорошо, потому что играть под руководством Почеттино, нашего менеджера, это приятно, это радует, и это новая команда, которая также радует", - приводит слова Мудрика ESPN.

Напомним, ранее и сам Почеттино положительно отозвался об украинце.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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