Почеттино: Мудрик — невероятный молодой талант

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высоко оценил действия Михаила Мудрика в матче против Брайтона.

Напомним, что украинский вингер забил свой дебютный гол за "синих" и помог команде обыграть Брайтон.

Почеттино назвал Мудрика невероятным талантом, а также заявил, что молодым игрокам очень важно забивать, чтобы продолжать прогрессировать.

"Мудрик — невероятный молодой талант. Нам нужно, чтобы он чувствовал себя важным. Это большое испытание для нас, чтобы он чувствовал себя комфортно и показал свой удивительный талант.

Для Мудрика и Джексона было важно забить, как и для Нкунку. Теперь мы будем стараться совершенствоваться. Думаю, сегодня у нас было немного больше причин для сохранения спокойствия и взятия ворот", - приводит слова тренера Absolute Chelsea.

Ранее и сам Михаил оценил собственные действия на поле во вчерашнем матче.