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Форвард Милана отказался от предложения из Саудовской Аравии

"Россонери" могли заработать на игроке, от которого они хотят избавиться, но сам футболист помешал этому.
Сегодня, 17:57
Анте Ребич / Getty Images
Анте Ребич / Getty Images

Нападающий Милана Анте Ребич отказался от контракта с командой Саудовской профессиональной лиги, по которой ему платили бы 10 миллионов евро за сезон, сообщает SempreMilan со ссылкой на Sky Sports.

Не секрет, что 29-летний хорват не входит в планы главного тренера "россонери" Стефано Пиоли на будущий сезон, а потому клуб был бы не против избавиться от него этим летом.

При этом его отказ лишь мешает итальянцам расчистить состав от ненужных игроков, при этом имея возможность заработать на нем.

Стоит отметить, что Ребич не полетел вместе с командой в предсезонный тур по Соединенным Штатам Америки.

Остается неясным, связан ли его отказ с нежеланием переезжать в Азию, или же он просто хочет получить больше денег по контракту с новой командой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Анте Ребич Серия А Саудовская Аравия

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