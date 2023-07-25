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Вест Хэм сделал предложение по приобретению одноклубника Мудрика

Игрок может сменить клуб, но не город.
Сегодня, 00:59
Конор Галлахер / Getty Images
Конор Галлахер / Getty Images

Вест Хэм, получив деньги за Деклана Райса, решительно настроен за счет этого усилить нынешний состав.

По информации Фабрицио Романо, "молотобойцы" сделали предложение Челси по трансферу Конора Галлахера.

Сообщается, что победитель Лиги конференций-2023 предложил "пенсионерам" примерно 40 миллионов фунтов за 23-летнего полузащитника.

Челси пока что не ответил на этот ход, так как обсуждение предложения ожидается в ближайшие часы/дни.

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В прошлом сезоне Конор Галлахер принял участие в 45 матчах во всех турнирах, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

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