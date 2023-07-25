iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Получил по заслугам? Лунин сильно досталось от тренера вратарей Реала

Украинец был крайне недоволен тем, как с ним общаются.
Сегодня, 12:22
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Реала Андрей Лунин стал звездой в испанской прессе после опубликованного видео с одной из клубных тренировок.

Украинец сильно повздорил с тренером вратарей, что попало в объектив камер. Точная причина конфликта неизвестно, однако обе стороны сильно кричали друг на друга и активно жестикулировали.

Читай также: В Реале определились с судьбой Лунина

В свою очередь, стоявший рядом Тибо Куртуа лишь улыбался, глядя на словесную перепалку.

Напомним, действующий контракт Лунина с Реалом рассчитан до лета 2024 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

Статьи по теме

Бывший чемпион UFC посетил тренировку Реала в Лос-Анджелесе Бывший чемпион UFC посетил тренировку Реала в Лос-Анджелесе
Винисиус изъявил желание стать новым пенальтистом Реала Винисиус изъявил желание стать новым пенальтистом Реала
В Реале уже готовы к трансферу Мбаппе В Реале уже готовы к трансферу Мбаппе
Анчелотти хочет видеть в Реале сербского форварда Анчелотти хочет видеть в Реале сербского форварда
Помочь журналистам

Видео

Пике, Ибрагимович и другие: Футболисты, которые закончили карьеру в сезоне-2022/23
Пике, Ибрагимович и другие: Футболисты, которые закончили карьеру в сезоне-2022/23

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа15:54
ПСЖ без Мбаппе не смог обыграть Ан-Наср Роналду
Киберспорт15:31
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа15:20
Манчестер Юнайтед и Челси отказались от трансфера Мбаппе
Европа14:53
Середняк АПЛ объявил о подписании вингера Манчестер Юнайтед
Футбол14:45
Ворскла - Дила: где смотреть матч квалификации Лиги конференций
Другие страны14:30
Швейцария и Норвегия не выявили победителя: обзор матчей чемпионата мира среди женщин
Европа14:30
Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа14:21
Манчестер Сити представил третью форму на сезон-2023/24
Европа14:15
Пике, Ибрагимович и другие: Футболисты, которые закончили карьеру в сезоне-2022/23
Украина14:04
Новости компаний: FAVBET и «Динамо» прекращают сотрудничество
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK