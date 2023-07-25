Получил по заслугам? Лунин сильно досталось от тренера вратарей Реала
Украинец был крайне недоволен тем, как с ним общаются.
Голкипер Реала Андрей Лунин стал звездой в испанской прессе после опубликованного видео с одной из клубных тренировок.
Украинец сильно повздорил с тренером вратарей, что попало в объектив камер. Точная причина конфликта неизвестно, однако обе стороны сильно кричали друг на друга и активно жестикулировали.
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В свою очередь, стоявший рядом Тибо Куртуа лишь улыбался, глядя на словесную перепалку.
Напомним, действующий контракт Лунина с Реалом рассчитан до лета 2024 года.
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