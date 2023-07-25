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Мэр Парижа недоволен решением ПСЖ отстранить Мбаппе

За француза вступились местные власти.
Сегодня, 17:50
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Мэр Парижа Анн Идальго раскритиковала ПСЖ за отстранение форварда Килиана Мбаппе.

"Я не понимаю эти игры от ПСЖ. Килиан Мбаппе – лучший игрок мира. Я ничего не понимаю, признаюсь в этом.

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Килиан – экстраординарный игрок, нужно удержать его в Париже. Думаю, сам он тоже хочет остаться здесь как можно дольше. Вопрос в том, что за игры затеял ПСЖ", – сказала Идальго в интервью RMC Sport.

Напомним, ПСЖ не взял Килиана Мбаппе в турне по Японии в рамках подготовки к новому сезону из-за желания игрока перейти в Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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