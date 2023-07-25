Мэр Парижа недоволен решением ПСЖ отстранить Мбаппе
За француза вступились местные власти.
Мэр Парижа Анн Идальго раскритиковала ПСЖ за отстранение форварда Килиана Мбаппе.
"Я не понимаю эти игры от ПСЖ. Килиан Мбаппе – лучший игрок мира. Я ничего не понимаю, признаюсь в этом.
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Килиан – экстраординарный игрок, нужно удержать его в Париже. Думаю, сам он тоже хочет остаться здесь как можно дольше. Вопрос в том, что за игры затеял ПСЖ", – сказала Идальго в интервью RMC Sport.
Напомним, ПСЖ не взял Килиана Мбаппе в турне по Японии в рамках подготовки к новому сезону из-за желания игрока перейти в Реал.
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