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Аталанта попросила Манчестер Юнайтед ускориться в переговорах по Хойлунду

В ближайшие дни манкунианцы сделают предложение, которое может убедить итальянцев отпустить форварда на Туманный Альбион.
Сегодня, 11:49
Расмус Хойлунд / Getty Images
Расмус Хойлунд / Getty Images

После приобретения Андре Онана Манчестер Юнайтед не собирается останавливаться.

Теперь на очереди у манкунианцев покупка форварда. Главной их целью стал игрок Аталанты и сборной Дании Расмус Хойлунд.

Зная это и то, что игрок и англичане уже согласовали контракт, бергамаски попросили Юнайтед ускориться в переговорном процессе, так как итальянскому клубу также придется искать нового нападающего, сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, "красные дьяволы" в ближайшее время сделают предложение в районе 70 миллионов евро + бонусы. Это должно убедить Аталанту дать "зеленый свет" на трансфер 20-летнего датчанина.

Ранее стало известно, что хавбек Манчестер Юнайтед стал целью Вест Хэма, который ищет замену Деклану Райсу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта манчестер юнайтед

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