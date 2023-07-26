В среду, 26 июля, Бавария и Манчестер Сити встретились в товарищеском матче на Национальном стадионе в Токио.

Сильнее в противостоянии немецкого и английского грандов оказалась команда Хосепа Гвардиолы, одержав победу со счетом 2:1.

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Манчестер Сити вышел вперед в середине первого тайма, после того как на добивании удачно сыграл Джеймс Макати. Минимальное преимущество "горожан" сохранялось практически до конца встречи, пока на 81-й минуте Бавария не отыгралась усилиями Матиса Теля. Тем не менее через пять минут Эмерик Ляпорт вырвал победу для своей команды.

Вашему вниманию видео всех голов матча Бавария - Манчестер Сити:

Бавария - Манчестер Сити 1:2

Голы: Тель, 81 - Макати, 21, Ляпорт, 86

Бавария: Зоммер (Ульрайх 46) - Мазрауи (Сарр 46), Павар (Тиквич 46), Упамекано (Станишич 46), Дэвис (Кратциг 46) - Киммих (Горетцка 46), Лаймер (Гравенберх 46) - Сане (Мане 46), Мусиала (Видович 46, Ибрахимович 83), Коман (Ваннер 46, Павлович 83) - Гнабри (Тель 46)

Манчестер Сити: Эдерсон - Аке (Аканджи 21), Диаш (Родри 46), Стоунз (Бобб 46), Уокер (Канселу 46) - Ковачич (Филлипс 46), Льюис (Ляпорт 46) - Грилиш (Гомес 46), Макати (Фоден 46), Бернарду Силва (Перроне 72) - Альварес (Холанд 46)

Источник: MEGOGO

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