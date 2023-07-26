Почеттино высказался касаемо слухов об интересе Челси к Мбапппе

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино опроверг слухи об интересе клуба к форварду ПСЖ Килиану Мбаппе.

"Мы работаем в нашей реальности, она – другая.

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Лично мне сказать нечего. Я лишь надеюсь, что они найдут решение, которое устроит обе стороны. Я люблю ПСЖ, я был там игроком и тренером. И я люблю Килиана", – сказал аргентинец в интервью журналисту Фабрицио Романо.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.

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