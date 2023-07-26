iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Райс прокомментировал свой переход в Арсенал

Англичанин постарается справиться с давлением.
Сегодня, 19:19
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Опорный полузащитник Арсенала Деклан Райс поделился мнением о давлении из-за суммы трансфера в стан "канониров".

"Думаю, пять лет назад я мог только мечтать быть там, где я сейчас. Это безумие – думать: "Да, хорошо, меня продали за 100 миллионов фунтов", – но я ни разу об этом не думал.

Это ценник, который теперь ко мне прикрепится. Я просто стараюсь играть в футбол и получать удовольствие. Я не пытаюсь на себя давить. Я остаюсь самим собой – вот что привело меня сюда. И теперь, в Арсенале, это не изменится. Я все еще собираюсь делать то, что я делал раньше, то, что привело меня в Арсенал.

В то же время я буду делать все по-другому, как хочет от меня Микель, воспринимать все спокойно и стараться не подвергать себя никакому давлению. В футболе это легко. Думаю, важно постоянно были открытым для обучения и готовым совершенствоваться.

Читай также: Главный фанат Роналду и Арсенала высказался о подписании Райса

Что ж, судите о моем ценнике, но не по прошествии двух-трех недель. В конце концов, я перешел в Арсенал, чтобы добиться успеха, и я хочу, чтобы этот клуб был успешным.

Для меня это момент гордости. Вся тяжелая работа, проделанная с первого удара по мячу – академии, всех тренеров, с которыми я работал, людей, у которых я многому научился, чтобы достичь того что у меня есть сейчас, – конечно, действительно особенная.

Важно не давить на себя. Я не делаю этого, стараюсь относиться ко всему спокойно. Будет много шума вокруг меня, вокруг трансфера, вокруг цены. Но если я продолжу делать то, что делал последние пару лет, у меня не возникнет никаких проблем. Мне просто нужно оставаться сосредоточенным и быть настолько расслабленным, насколько это возможно", – сказал англичанин в интервью ESPN.

Напомним, Райс перешел из Вест Хэма в Арсенал более чем за 100 млн фунтов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Деклан Райс

Статьи по теме

Челси опережает Арсенал в гонке за хавбека Аякса Челси опережает Арсенал в гонке за хавбека Аякса
Венгер высказался о трансферной кампании Арсенала Венгер высказался о трансферной кампании Арсенала
Главный фанат Роналду и Арсенала высказался о подписании Райса Главный фанат Роналду и Арсенала высказался о подписании Райса
Евро-2023 по футзалу среди ВУЗов: мужская команда стала чемпионом, женская - серебряным призером Евро-2023 по футзалу среди ВУЗов: мужская команда стала чемпионом, женская - серебряным призером
Помочь журналистам

Видео

Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги чемпионов
Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

21:40
Евро-2023 по футзалу среди ВУЗов: мужская команда стала чемпионом, женская - серебряным призером
Европа21:21
Бетис в стиле "Игры престолов" объявил о подписании Иско
Киберспорт20:54
IEM Cologne 2023: Monte одолели Imperial, Liquid уступили Astralis
Киберспорт20:42
Monte стартовали на IEM Cologne 2023 с победы над Imperial
20:25
"Должен выйти новый приказ": Беленюк сделал заявление об отмене бойкота украинцами соревнований
ММА20:20
Нейт Диаз назвал самого сложного оппонента в своей карьере
Бокс19:58
"Я все еще не уверен": Беллью сделал прогноз на бой Спенс - Кроуфорд
Европа19:53
Известный фанат Роналду пытался заставить Неймара выполнить фирменное празднование Криштиану
Украина19:30
Трансферы УПЛ: ЛНЗ подписал экс-игрока сборной Украины, Динамо отправило легионеров и Булецу в аренды
Европа19:22
Полузащитник Динамо официально перешел в польский клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK