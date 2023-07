Бетис в стиле "Игры престолов" объявил о подписании Иско

Экс-хавбек Реала и Севильи Иско перешел в Бетис. Об этом клуб объявил в соцсетях.

31-летний испанец перебрался в новую команду на правах свободного агента. Игрок подписал контракт на один год.

⚔🛡🐺



I pledge my life and honor to Real Betis Balompié's watch, for this night and all the nights to come. pic.twitter.com/ASKcTj9Dd5