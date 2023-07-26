iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бетис в стиле "Игры престолов" объявил о подписании Иско

Испанец на год перебрался в новый клуб.
Вчера, 21:21
Иско / Getty Images
Иско / Getty Images

Экс-хавбек Реала и Севильи Иско перешел в Бетис. Об этом клуб объявил в соцсетях.

31-летний испанец перебрался в новую команду на правах свободного агента. Игрок подписал контракт на один год.

В минувшем сезоне на счету футболиста два ассиста в 12 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона может подписать хавбека Бетиса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бетис иско

Статьи по теме

Барселона может подписать хавбека Бетиса Барселона может подписать хавбека Бетиса
Хавбек сборной Португалии может стать одноклубником Роналду Хавбек сборной Португалии может стать одноклубником Роналду
Жирона с Цыганковым еще имеют шансы на еврокубки, несмотря на поражение от Бетиса Жирона с Цыганковым еще имеют шансы на еврокубки, несмотря на поражение от Бетиса
Цыганков выйдет на поле с первых минут в матче Жирона - Бетис Цыганков выйдет на поле с первых минут в матче Жирона - Бетис
Помочь журналистам

Видео

Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги чемпионов
Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:26
IEM Cologne 2023: MOUZ и fnatic добыли по две победы
Бокс00:05
Иноуэ озвучил амбициозные планы на этот год
Лига Чемпионов00:03
Лига чемпионов: Ракув в голевой перестрелке оказался сильнее Карабаха, Лудогорец и Олимпия разошлись миром
Вчера, 23:51
Европа23:51
Бавария отказалась от подписания Де Хеа
Лига конференций23:40
Лига конференций-2023/24: Фенербахче разгромил Зимбру, Митьюлланд обыграл Прогрес
Европа23:20
Симеоне выступил с заявлением касаемо желания Феликса перейти в Барселону
23:11
Украина отменила бойкот соревнований, где россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом
Европа22:50
Мбаппе отказался вести переговоры с Аль-Хилялем
Европа22:25
Один из лидеров ПСЖ может проложить карьеру в Саудовской Аравии
Украина22:20
Трансферы УПЛ: ЛНЗ подписал экс-игрока сборной Украины, Заря арендовала троих футболистов Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK