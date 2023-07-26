Бетис в стиле "Игры престолов" объявил о подписании Иско
Испанец на год перебрался в новый клуб.
Экс-хавбек Реала и Севильи Иско перешел в Бетис. Об этом клуб объявил в соцсетях.
31-летний испанец перебрался в новую команду на правах свободного агента. Игрок подписал контракт на один год.
⚔🛡🐺— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) July 26, 2023
I pledge my life and honor to Real Betis Balompié's watch, for this night and all the nights to come. pic.twitter.com/ASKcTj9Dd5
В минувшем сезоне на счету футболиста два ассиста в 12 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Барселона может подписать хавбека Бетиса.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!